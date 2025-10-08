ULTIME NOTIZIE 08 OTTOBRE 2025

Manovra, Landini(Cgil): se governo non ascolta valuteremo iniziative

Roma, 8 ott. (askanews) - "Abbiamo già proclamato la manifestazione del 25 ottobre che per quello che ci riguarda indica un'agenda, quindi se il governo non ci ascolta già quella è un'occasione di mobilitazione per dire quali sono le nostre proposte per un cambiamento. Ma siccome si apre tutto un percorso che vedrà anche il convolgimento del Parlamento, è evidente che se tutto il confronto si conclude venerdì e non c'è nessun luogo per poter discutere, per poter affermare, e se non ci sarà un riscontro alle nostre richieste dovremo valutare e lo valuteremo a questo punto anche nel rapporto con le altre organizzazioni sindacali che venerdì saranno al tavolo, cosa mettere in campo".

Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini in merito all'incontro a Palazzo Chigi sulla manovra in programma venerdì. "Questo mi sembra normale, intanto c'è una manifestazione e noi invitiamo tutti a essere presenti il 25 ottobre a Roma in piazza San Giovanni".

