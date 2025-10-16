ULTIME NOTIZIE 16 OTTOBRE 2025

Manovra, Iadicicco (ANPIT): Conservativa nei conti

Roma, 16 ott. (askanews) - "Definirei la manovra conservativa, innanzitutto perché tende a conservare i conti rispetto ai vincoli esterni di Bruxelles, e poi perché mantiene la linea impostata da Giorgia Meloni fin dalla prima legge di bilancio, in un contesto di scarsità di risorse. Tuttavia - ha aggiunto - occorrerebbe anche lavorare su Bruxelles, perché tutta l'Europa non cresce: serve intervenire sul Patto di stabilità".

Lo ha detto Federico Iadicicco, presidente di ANPIT, intervenendo a Largo Chigi, format televisivo di Urania Tv. "Nel merito - ha proseguito - sono sicuramente positivi gli interventi su famiglie e Irpef, perché vanno nella direzione dell'aumento del reddito disponibile del ceto medio, che serve, anche se di poco, ad accrescere i consumi. Per quanto riguarda le imprese, dalle ultime indiscrezioni emerge che una delle nostre proposte, quella di passare dal credito d'imposta alla deducibilità, sarebbe stata accolta: si tratta di un atto di semplificazione che agevola le aziende".

Infine, Iadicicco ha ricordato la proposta di estendere il perimetro dell'Ires premiale: "Abbiamo suggerito di introdurre, in alternativa al criterio dell'occupazione, anche quello legato alla contrattazione aziendale, attraverso i contratti di secondo livello, che possano prevedere premi di produttività".

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi