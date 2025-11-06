ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2025

Manovra, Giorgetti:su redditi bassi ampiamente recuperato fiscal drag

Roma, 6 nov. (askanews) - "Quello che ha fatto il governo in questi tre anni, e devo dire anche nell'ultimo scorcio del governo Draghi, cioè dal 2022 ad oggi, possiamo dire e questo tutti lo dimostrano, che per i redditi più bassi la compensazione ha ampiamente coperto il fiscal drag fino a 35mila euro. Quelli più alti hanno avuto qualche problema in più e per questo siamo intervenuti, in modo 'selettivo' sul ceto medio con le aliquote. Perché negli anni scorsi abbiamo preferito dare priorità, e mi ricordo esattamente quando l'ho detto in questa aula, ai ceti più bassi". Lo ha sottolineato il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell'audizione alle commissioni bilancio di Camera e Senato sulla manovra.

