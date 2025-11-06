Manovra, Giorgetti: da banche 10 mld su triennio, impatto assorbibile

Roma, 6 nov. (askanews) - "Un contributo importante al finanziamento della manovra viene dal settore bancario e assicurativo, che forniranno risorse pari a circa 10 miliardi nel triennio, un impatto assorbibile alla luce della solidità e della e profittabilità del nostro sistema bancario al quale ha contribuito anche la linea di rigore sui conti pubblici adottata da questo governo". Così il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell'audizione alle commissioni bilancio di Camera e Senato sulla manovra.