Manovra, Fumarola: pensionati non sono bancomat, correggere intervento

Milano, 7 nov. (askanews) - Nella legge di Bilancio 2027 va "corretto l'intervento sulle pensioni. Noi crediamo che i pensionati non debbano assolutamente essere un bancomat, quindi l'indicizzazione va lasciata così com'è, anzi magari migliorata per dare qualcosa in più ai pensionati". A dirlo la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, a Genova a margine della prima tappa della mobilitazione nazionale "Il Patto che unisce. Lavoro, salari, welfare, pensioni per lo sviluppo".

Per la segretaria della Cisl, inoltre, "va corretto l'intervento sulla flat tax perché crediamo che la Costituzione abbia inserito tra gli articoli la progressività e quindi non possono pagare sempre pensionati e lavoratori le tasse e magari lavoratori autonomi, che hanno già altri redditi, avere una tassa piatta".

Altro intervento "importantissimo" va fatto "sulla scuola perché crediamo che oggi più che mai l'emergenza educativa sia uno dei problemi che il nostro Paese deve affrontare e quindi non è possibile tagliare gli organici, tagliare quelle 7.000 persone che invece devono agevolare il percorso di crescita dei ragazzi" ha detto. Infine la Fumarola cita "il tema della sanità che è quel filo rosso che unisce tutto il nostro Paese: apprezziamo l'intervento che è stato fatto aggiungendo delle risorse ma pensiamo che ne vadano aggiunte delle altre e soprattutto pensiamo che bisogna stabilizzare e aumentare gli organici".