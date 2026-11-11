Manovra, Fratoianni-Bonelli-Conte-Schlein a sit-in ricercatori

Roma, 11 nov. (askanews) - I leader del campo largo, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno preso parte al sit-in dei ricercatori contro la manovra davanti a Montecitorio. La segretaria del Pd. "Il Governo ha aumentato precarietà noi non lo accettiamo. Non ci vengano a dire che non c'erano i soldi per stabilizzare perchè hanno trovato 14 miliardi per armamenti e 800 milioni per carceri illegali, e un miliardo e sette per la sanità privata e 1,4 miliardi per fare un regalo ai ricchi dando 500 euro di tasse ai miliardari. Staremo uniti al vostro fianco per cambiare finalmente le cose".

Tutti e 4 gli esponenti del centrosinistra hanno duramente criticato le scelte fatte in manovra dall'esecutivo. A Parlare anche il leader del M5S Giuseppe Conte.

"Ci siamo e ci saremo al vostro fianco, un paese che non investe nel capitale umano non ha futuro", ha sottolineato il leader M5s. Un paese che non comprende che è prioritaria la ricerca, l'università la scuola. Ci sono oltre 14 miliardi buttati sul progetto Ponte sullo Stretto non si realizzerà mai, investiamoli su questo. Ci avrete sempre al fianco perchè il vostro futuro è il nostro futuro, se andate fuori è una perdita per l'intera comunità nazionale".