Roma, 18 nov. (askanews) - "Le economie del Pnrr avranno una collocazione nel momento in cui il Pnrr sarà concluso. Attualmente abbiamo erogato 166 miliardi di euro ma abbiamo attività in corso per 172 miliardi di euro al netto di 24 miliardi di strumenti finanziari. Quindi abbiamo la necessità di raggiungere gli obiettivi della decima rata prima di poter fare un bilancio che attualmente mi torna difficile". Lo ha detto, a margine di una conferenza stampa alla Camera, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti, rispondendo a chi gli chiedeva se si possa aumentare il fondo sanità con i risparmi del Pnrr.

Sull'aumento dei fondi per la sanità in manovra, Foti ha osservato: "Quando il Cdm si riunirà per esaminare le varie ipotesi lo saprò dire, la mia opinione è che intanto abbiamo aumentato di 3,6 miliardi il fondo sanitario nazionale rispetto alla precedente manovra. Per il resto vediamo alla conclusione".