Roma, 18 nov. (askanews) - "Se ci sono 6.600 emendamenti evidentemente bisognerà fare una scelta, diversamente penso sia difficile poterli esaminare tutti e soprattutto pronunciarsi su tutti. È un lavoro che il Parlamento deve fare come ha sempre fatto e la maggioranza, come ha sempre fatto, è arrivata in Aula con un testo che è stato sempre condiviso". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti (Fdi) parlando a margine di una conferenza stampa degli emendamenti presentati alla legge di bilancio in commissione alla Camera.