ULTIME NOTIZIE 11 DICEMBRE 2025

Manovra, flash mob Avs con pacchi Natale vuoti: Meloni sblocchi stipendi

Roma, 11 dic. (askanews) - Flash mob di Avs davanti alla Camera dei deputati. Bandiere del partito, uno striscione 'Stipendio bloccato. Natale dimezzato' e alcuni pacchi regalo vuoti.

"Questo paese è fermo - ha affermato Nicola Fratoianni - i soldi si trovano subito quando si tratta di aumentare la spesa militare o fare un favore a ricchi ed evasori con il limite del contante portato a 10mila euro. E' un Natale tagliato, tagliati i regali, le spese fondamentali per la maggioranza dei cittadini e delle cittadine. Questo è il governo della sega, segano tutto, segano il Sistema sanitario nazionale, segano i diritti delle persone, forse hanno preso spunto dall'amico Milei. Noi abbiamo delle soluzioni e la prima di queste è lo sblocca-stipendi, adeguandoli automaticamente all'inflazione per rispondere alla crisi del potere d'acquisto che relega il nostro paese agli ultimi posti in Europa".

"Giorgia Meloni - ha sottolineato Angelo Bonelli - racconta un'Italia che non esiste, l'Italia che esiste è quella della crisi economica e sociale, dei tre milioni di famiglie in deprivazione alimentare, 6 milioni di persone in povertà assoluta, 6 milioni che non possono curarsi. L'Italia che vogliamo guarda ai ceti sociali più deboli. Se andremo al governo, e andremo al governo, quel 5% di aumento di spese per armamenti li destineremo alla sanità, agli stipendi, alla scuola, alla ricerca".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi