Manovra, Calenda a Meloni: decreto energia e reinserire Industria 4.0

Roma, 9 ott. (askanews) - "Chiedo ufficialmente alla Meloni di procedere con il decreto energia dove abbiamo spiegato come abbassare anzi, per la verità dimezzare, il costo per le industrie manifatturiere e di reinserire Industria 4.0 con super-iper ammortamento che ha funzionato che ha un impatto di bilancio molto diluito nel tempo. Credo che siano due cose fattibili". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, che in conferenza stampa alla Camera, assieme a Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico, ha lanciato un appello alla premier su possibili interventi per la prossima legge di bilancio.

Azione e il Pld, che oggi iniziano un percorso comune, attraverso le parole di Calenda, hanno chiesto alla presidente del consiglio di modificare Transizione 5.0, "ripristinando gli automatismi di Industria 4.0 con super e iper ammortamento, credito di imposta ricerca e sviluppo e formazione 4.0 ed estendendo gli incentivi anche a tecnologia green, Ia e innovazione sostenibile". Non solo ma si punta anche a "rendere strutturale l'Ires premiale", ha aggiunto.