Roma, 24 nov. (askanews) - "In manovra abbiamo già inserito importanti risorse per quanto riguarda gli avvicendamenti nelle redazioni e anche per quanto riguarda alcuni costi che gli editori supportano, come il costo della carta, che in questi anni è cresciuto in maniera esponenziale. Stiamo cercando poi con le forze parlamentari, in accordo tra maggioranza e opposizione, anche di inserire delle misure che possano consentire che una parte della web tax, l'imposta sui servizi digitali, vada a vantaggio degli editori, perché la distribuzione dei contenuti a nostro avviso deve partecipare ai costi di chi quei contenuti produce, contenuti originali che richiedono il lavoro di tante persone": lo ha affermato il sottosegretario con delega all'editoria, Alberto Barachini, a margine di un incontro in Fieg sulle misure in manovra per l'editoria.