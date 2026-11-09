ULTIME NOTIZIE 09 NOVEMBRE 2026

Manila, donne in piazza contro l'arrivo di Trump: "Non è benvenuto"

Manila (Filippine), 9 nov. (askanews) - Decine di manifestanti, in particolare donne, sono scesi in piazza a Manila per protestare contro l'imminente visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nelle Filippine in occasione del vertice dell'Asean che si terrà nel paese dal 15 al 17 novembre. I dimostranti hanno mostrato cartelli con la scritta: "Trump Out" e denunciato gli accordi tra Stati Uniti e Filippine che secondo loro non tutelerebbero gli interessi del Paese.

Nel mirino, in particolare l'iniziativa sulla 'Pax Silica' guidata dagli dagli Usa che mira a rafforzare le catene di approvvigionamento internazionali per minerali essenziali, semiconduttori e altre tecnologie avanzate a cui le Filippine hanno aderito mesi fa. In piazza anche molte donne: la loro protesta è stata organizzata dal gruppo femminile Gabriela, che ha portato in strada messaggi anti-Trump come "Fermate gli stupri della nostra madrepatria!" e "Cacciare Trump dalle Filippine!".

Oltre a condannare Pax Silica le donne hanno affermato che Trump è un "macho-fascista e un criminale di guerra", che ha "presieduto e intensificato guerre che hanno causato innumerevoli vittime civili, tra cui bambini in Palestina e altrove."

"Noi che rappresentiamo le donne, non possiamo permetterci di accoglierlo, non ci sarà un tappeto rosso" ha fatto sapere il gruppo lamentando che "ciò che viene confezionato come 'partnership' è la conversione delle Filippine in un'enclave industriale militarizzata e una fonte di terre ancestrali e manodopera a basso costo per le aziende statunitensi".

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