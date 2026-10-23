ULTIME NOTIZIE 23 OTTOBRE 2026

Manifestazioni in Francia, a Bordeaux i negozianti si barricano

Bordeaux , 23 ott. (askanews) - Travi di legno, rinforzi, pannelli: molti negozianti a Bordeaux si preparano alle manifestazioni previste nel fine settimana in Francia e hanno chiamato anche artigiani per aiutarli a "barricare" le loro attività per proteggere vetrine, evitare i furti e i saccheggi di cui alcuni sono stati vittime il 17 ottobre durante i cortei contro il caro-vita.

Per timore di nuovi disordini nelle grandi città, ma anche nei comuni più piccoli, si sono moltiplicati i divieti di manifestare e le restrizioni alla libertà di circolazione. Tutte le manifestazioni sono state vietate a Marsiglia, Lione, Nizza e Montpellier. A Parigi, la Prefettura ha autorizzato un corteo tra Place de la Bastille e Place de la Nation. Saranno autorizzati solo i cortei organizzati ufficialmente dai sindacati come quello parigino.

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