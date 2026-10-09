Manifestazione studentia Bruxelles contro le misure di austerità

Bruxelles, 9 ott. (askanews) - Migliaia di manifestanti si sono radunati a Bruxelles nonostante la pioggia contro le misure di austerità volute del governo. Lavoratori e studenti delle scuole superiori belgi sono scesi in piazza in occasione del nuovo sciopero nazionale che coinvolge molti settori della vita pubblica. Il Belgio ha assistito a ripetuti scioperi negli ultimi mesi contro gli sforzi del Primo Ministro Bart De Wever per risparmiare 10 miliardi di euro nei prossimi anni nel tentativo di ridurre l'elevato deficit del paese. All'agitazione si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste in Francia, in particolare ci sono state proteste a Bruxelles e Liegi.

Nella sola Liegi ci sono stati oltre 200 arresti in relazione alle proteste studentesche di questo mese, e le autorità hanno imposto il divieto di assembramenti pubblici di oltre tre persone fino al 16 ottobre.