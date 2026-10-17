ULTIME NOTIZIE 17 OTTOBRE 2026

Manifestanti francesi danno fuoco a un ufficio del turismo a Lione

Lione, 17 ott. (askanews) - Una filiale dell'ufficio turistico di Lione è stata vandalizzata e incendiata a margine delle manifestazioni nazionali contro il caro-vita, mentre il Paese si avvicina alle elezioni presidenziali. Le proteste stanno aumentando la pressione sul governo del presidente Emmanuel Macron, dopo settimane di dimostrazioni studentesche a tratti violente. Non sono mancate le critiche pubbliche per la risposta, ritenuta sproporzionata, della polizia. Anche a Parigi sale la tensione. Le autorità segnalano la presenza di "diverse centinaia di individui violenti, riconducibili principalmente all'estrema sinistra, stanno attaccando le forze dell'ordine" lanciando oggetti. Si registrano inoltre numerosi danni alle facciate degli edifici. Poliziotti e gendarmi stanno facendo uso di gas lacrimogeni e stanno attuando "cariche di alleggerimento per mantenere i manifestanti a distanza".

Alle 14 il bilancio era già di 133 fermi, effettuati principalmente per "assembramenti finalizzati a commettere atti di violenza o danneggiamenti, nonché per violenze nei confronti di pubblici ufficiali". Da questa mattina sono stati eseguiti 1046 controlli preventivi.

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