ULTIME NOTIZIE 10 GENNAIO 2026

Manifestanti a Minneapolis fuori dall'hotel che ospita agenti ICE

Minneapolis, 10 gen. (askanews) - Un presidio di ore con cartelli e slogan a Minneapolis, i manifestanti si sono radunati fuori da un hotel che ospita agenti federali statunitensi in una manifestazione anti-ICE, in seguito all'uccisione di Renee Good, 37 anni, da parte di un agente dell'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti. Hanno usato fischietti e tamburi: "Non vogliamo farli dorminre" hanno detto i maniffestanti. Le proteste si stanno moltiplicando, coinvolgendo famiglie del Minnesota e membri attivi della comunità perchè questa uccisione continua a suscitare indignazione e richieste di responsabilità.

L'amministrazione Trump continua invece a sostenere la tesi che l'agente era in pericolo e che ha agito correttamente.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi