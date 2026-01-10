Manifestanti a Minneapolis fuori dall'hotel che ospita agenti ICE

Minneapolis, 10 gen. (askanews) - Un presidio di ore con cartelli e slogan a Minneapolis, i manifestanti si sono radunati fuori da un hotel che ospita agenti federali statunitensi in una manifestazione anti-ICE, in seguito all'uccisione di Renee Good, 37 anni, da parte di un agente dell'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti. Hanno usato fischietti e tamburi: "Non vogliamo farli dorminre" hanno detto i maniffestanti. Le proteste si stanno moltiplicando, coinvolgendo famiglie del Minnesota e membri attivi della comunità perchè questa uccisione continua a suscitare indignazione e richieste di responsabilità.

L'amministrazione Trump continua invece a sostenere la tesi che l'agente era in pericolo e che ha agito correttamente.