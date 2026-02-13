ULTIME NOTIZIE 13 FEBBRAIO 2026

Mandelli e il casting a una pecora... Una clip da "Cena di classe"

Roma, 13 feb. (askanews) - Provino particolare per Francesco Mandelli, alla ricerca di un volto per completare il suo gruppo di attori.

Affiancato da Beatrice Arnera, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Roberto Lipari, Nicola Nocella, Andrea Pisani, Francesco Russo, Giulia Vecchio e Annandrea Vitrano, il regista dirige.... una pecora, che al momento dell'azione, risponde con "Beeh ", suscitando complimenti e approvazione. È una clip da "Cena di classe", la nuova commedia corale e irriverente diretta da Mandelli e ispirata all'omonima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari.

Prodotto da Roadmovie con Medusa Film che ne cura la distribuzione, il film - nelle sale dal 26 marzo - racconta la generazione dei Millennials attraverso una notte fuori controllo. Diciassette anni dopo il diploma, un gruppo di ex compagni di liceo si ritrova per il funerale di un amico: da lì, una cena carica di nostalgia si trasforma in una lunga notte di eccessi, segreti e confessioni, costringendo tutti a fare i conti con il passato, con le proprie scelte e con ciò che sono diventati.

