Mamdani nuovo sindaco di New York, le prime parole dopo la vittoria

New York, 5 nov. (askanews) - Il democratico Zohran Mamdani, 34 anni, è stato eletto nuovo sindaco di New York, diventando il primo musulmano a guidare la città. La vittoria arriva nonostante i duri attacchi del presidente Donald Trump, degli ambienti economici e dei media conservatori contro le sue politiche progressiste e le sue origini.

"Il sole può essere tramontato sulla nostra città questa sera, ma come disse Eugene Debs, 'vedo l'alba di un giorno migliore per l'umanità'", ha detto Mamdami dopo l'elezione.

Mamdani, esponente della sinistra del Partito Democratico, ha costruito la sua campagna sulla promessa di ridurre il costo della vita e migliorare i servizi pubblici, dal trasporto gratuito agli asili e ai supermercati municipali.

