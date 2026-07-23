ULTIME NOTIZIE 23 LUGLIO 2026

Mamdani: non ho lautorità per arrestare Benjamin Netanyahu

Milano, 23 lug. (askanews) - Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, afferma che il suo ufficio non ha l'autorità per eseguire il mandato di arresto della Corte penale internazionale nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e chiede l'intervento delle autorità federali statunitensi. "La mia amministrazione ha esaminato ogni possibile via legale per determinare se la città di New York potesse eseguire il mandato di arresto della Corte penale internazionale qualora Benjamin Netanyahu venisse qui", afferma Mamdani in un breve videomessaggio pubblicato sui social media.

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