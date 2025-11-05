ULTIME NOTIZIE 05 NOVEMBRE 2025

Mamdani: New York mostrerà alla nazione come sconfiggere Trump

New York, 5 nov. (askanews) - Il neoeletto sindaco di New York, Zohran Mamdani, celebra la sua vittoria con un messaggio diretto al presidente Donald Trump, che lo ha attaccato per settimane durante la campagna elettorale.

L'esponente democratico, 34 anni, definisce la sua affermazione "un segnale di speranza" per tutto il Paese, dopo una corsa segnata da scontri politici e campagne mediatiche contro le sue origini musulmane e le sue idee socialiste.

"Insieme daremo inizio a una generazione di cambiamento. Se sapremo abbracciare questo nuovo cammino, invece di fuggirne, potremo rispondere all'oligarchia e all'autoritarismo con la forza che temono, non con l'accondiscendenza che cercano. Dopotutto, se qualcuno può mostrare a una nazione tradita da Donald Trump come sconfiggerlo, è la città che gli ha dato i natali."

La vittoria di Mamdani, primo sindaco musulmano di New York, arriva in una notte elettorale positiva per i Democratici, che conquistano anche le cariche di governatore in Virginia e nel New Jersey, rilanciando il partito in vista delle elezioni di medio termine del 2026.

