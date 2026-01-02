Mamdani è sindaco di New York: "Governerò da socialista democratico"

New York, 2 gen. (askanews) - "Per troppo tempo ci siamo rivolti al settore privato per ottenere eccellenza, accettando la mediocrità di coloro che servono la collettività. Non posso biasimare nessuno che abbia messo in discussione il ruolo del governo, la cui fede nella democrazia è stata erosa da decenni di apatia. Ripristineremo quella fiducia percorrendo una strada diversa, una strada in cui il governo non sia più l'unica risorsa per chi è in difficoltà, una strada in cui l'eccellenza non sia più l'eccezione".

Sono alcune delle parole pronunciate dal neo sindaco di New York, Zohran Mamdani, che si è insediato alla City Hall dopo avere giurato nelle mani di Bernie Sanders, storia figura del progressismo americano e coscienza critica del Paese.

"Governeremo senza vergogna e insicurezza - ha aggiunto Mamdani - senza scusarci per ciò in cui crediamo. Sono stato eletto come socialista democratico e governerò come socialista democratico".