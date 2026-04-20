ULTIME NOTIZIE 20 APRILE 2026

Malù Cruz Piani da Longari Arte: contemporaneo e antico dialogano

Milano, 20 apr. (askanews) - Una galleria d'arte specializzata in antiquariato che ospita le opere di una artista brasiliana contemporanea: Longari Arte a Milano presenta la mostra "The Art of Becoming", dedicata la lavoro di Malù Cruz Piani.

"Da tradizione - ha detto ad askanews il gallerista Marco Longari - io sono un antiquario che ama l'alta epoca e ama la scultura, ama le forme e quindi quando faccio qualche cosa di moderno, di contemporaneo, che mi piace molto, cerco sempre di creare delle atmosfere e comunque delle comunioni di epoche".

L'atmosfera della mostra è interessante, le sculture medievali in qualche modo si rispecchiano in quello del XXI secolo e anche la pittura di Cruz Piani ha una sua componente fisica forte, che dialoga con le energie dell'antico.

"Le sue sculture molto iconiche, molto classiche - ha aggiunto Longari - si sposano bene con il mio amore per la scultura antica. In questo allestimento 'The Art of Becoming' ho scelto alcune sculture di Malù che dialogano con le mie e alcune tele che sono un po' il risultato, il frutto della sua verve artistica che ha da sempre, ma che in questo ultimo anno è sfociata con queste con queste composizioni molto suggestive".

Personaggio poliedrico, Malù Cruz Piani viene da un percorso multidisciplinare che ha toccato le arti plastiche, la moda e la comunicazione, oltre che la letteratura. I suoi lavori restano esposti da Longari Arte fino al 15 maggio.

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