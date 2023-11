Maltempo Toscana, Musumeci: colpa anche di scarsa manutenzione fiumi

Campi Bisenzio (Fi), 13 nov. (askanews) - "Io credo che serva puntare non solo sulla ricostruzione veloce ma anche sulla buona ricostruzione. Pensiamo anche alla prevenzione. Quello che è accaduto non è un fatto straordinario, non lo è più, diventa un fatto ordinario. Non è dovuto solo al cambiamento climatico, ma ad una scarsa attività di prevenzione sul territorio. E su questo dobbiamo necessariamente accendere i riflettori per evitare di dover riproporre la stessa condizione nella quale si è verificata questa devastazione con un numero di vittime davvero insopportabile". Lo ha detto il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, a Campi Bisenzio (Firenze) a margine di un incontro a cui hanno partecipato, fra gli altri, il presidente della Toscana, Eugenio Giani e il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

"L'intenzione del Governo è quella di correre il più possibile nel rispetto dei tempi che il Codice di Protezione Civile impone", ha aggiunto Musumeci.