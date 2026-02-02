Maltempo, Tajani da Palermo: pensiamo a sospensione Bolkestein

Palermo, 2 feb. (askanews) - Il ministro Tajani ha suggerito, "di intervenire su fondo di solidarietà e di cominciare a pensare di chiedere alla Commissione europea eventualmente di sospendere la Bolkestein per quelle aziende che sono state colpite dall'alluvione". Lo ha detto il vicepremier in un punto stampa a Palermo, dopo aver incontrato gli imprenditori con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a Palazzo d'Orleans. La cosiddetta "direttiva Bolkestein", dal nome del commissario al Mercato Interno della Commissione Ue presieduta da Romano Prodi (1999-2004), è la normativa quadro dell'Ue sulla liberalizzazione dei servizi che fissa una serie di principi per favorire la concorrenza in una serie di attività economiche (incluso il turismo) anche fra imprese in Stati diversi dell'Ue.