Maltempo, Salvini: a Como si rischia di superare 100 mln di danni

Como, 29 set. (askanews) - "Qua si rischia di superare i cento milioni fra danni al pubblico e al privato nei comuni coinvolti sia a monte che a valle. Quindi bisogna intervenire urgentemente in prevenzione. Io ho messo a disposizione dei sindaci anche i tecnici del mio ministero per portare avanti delle pratiche che da soli non riescono a portare avanti". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando a Como dopo il vertice in Prefettura per i danni causati dal maltempo.

"Ho incontrato i sindaci, ci sono danni ai cittadini, alle case, alle strade. Oggi stesso a Roma porto la voce del Lago, c'era il capo della Protezione Civile Nazionale per interventi immediati per risarcire i cittadini e una cabina di regia gestita da Regione Lombardia per affiancare i comuni", ha aggiunto.

"Quindi al di là del meteo che non dipende da noi, però un coordinamento, ristoro immediato dei danni ricevuti dai privati e da tutti i sindaci la richiesta di rivedere le norme ambientali che impediscono di curare i boschi".

"Penso però che fossero tutti contenti del coordinamento, c'erano tutte le professionalità che possono dare una mano", ha concluso Salvini.