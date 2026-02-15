Maltempo nel Sassarese, 12 persone salvate a Ozieri

Ozieri, 15 feb. (askanews) - Dodici persone, tra cui una neonata, sono state soccorse nella notte dai vigili del fuoco in una frazione di Ozieri, nel Logudoro, dopo l'esondazione del Riu Mannu. L'innalzamento improvviso del livello dell'acqua ha isolato alcune abitazioni e reso necessario l'intervento dei soccorritori.

Sul posto sono entrati in azione i nuclei di soccorso acquatico e i sommozzatori, che hanno operato con gommoni per raggiungere le famiglie rimaste bloccate. Tutte le persone coinvolte sono state messe in salvo senza conseguenze.

Nelle ultime ore una forte ondata di maltempo ha colpito il Sassarese, con piogge intense e criticità lungo corsi d'acqua e strade rurali.