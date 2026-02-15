ULTIME NOTIZIE 15 FEBBRAIO 2026

Maltempo nel Sassarese, 12 persone salvate a Ozieri

Ozieri, 15 feb. (askanews) - Dodici persone, tra cui una neonata, sono state soccorse nella notte dai vigili del fuoco in una frazione di Ozieri, nel Logudoro, dopo l'esondazione del Riu Mannu. L'innalzamento improvviso del livello dell'acqua ha isolato alcune abitazioni e reso necessario l'intervento dei soccorritori.

Sul posto sono entrati in azione i nuclei di soccorso acquatico e i sommozzatori, che hanno operato con gommoni per raggiungere le famiglie rimaste bloccate. Tutte le persone coinvolte sono state messe in salvo senza conseguenze.

Nelle ultime ore una forte ondata di maltempo ha colpito il Sassarese, con piogge intense e criticità lungo corsi d'acqua e strade rurali.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi