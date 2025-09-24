Maltempo in Veneto, allagamenti ad abitazioni, scantinati, strade

Venezia, 24 set. (askanews) - Sono stati 90 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco dalla serata di ieri per il maltempo che ha colpito il Veneto: le province di Padova, Rovigo e Venezia le più interessate. Nel rodigino si registrano 30 interventi, soprattutto nei comuni di Badia Polesine, Trecenta e Porto Tolle. Le squadre locali, supportate da rinforzi provenienti da Padova e Verona, sono impegnate con motopompe e idrovore per garage e seminterrati allagati.

"Permangono su diverse aree del Veneto temporali e rovesci, anche se di intensità minore rispetto a ieri sera e a stanotte. Stiamo registrando le situazioni più critiche in Polesine, in particolare a Porto Tolle e a Badia, nell'area di Trebaseleghe e in tutta la zona del Miranese e Noalese dove si sono registrati allagamenti ad abitazioni, scantinati, strade. Ringrazio le squadre della Protezione civile del Veneto che da ieri pomeriggio stanno intervenendo a risolvere le criticità, affiancandosi ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine". Il presidente Luca Zaia ha fatto così il punto sulla situazione del maltempo, che sta insistendo sul Veneto da ieri mattina, annunciando di aver firmato lo stato di emergenza regionale: "I tecnici regionali effettueranno assieme ai sindaci un primo censimento dei danni e delle aree colpite. Seguendo l'evolversi delle perturbazioni, nelle prossime ore saranno aggiornati gli ambiti interessati e verificati gli effetti sui territori colpiti; il fascicolo resterà aperto fino al termine dell'emergenza".

Le previsioni indicano probabilità di rovesci e temporali sparsi, a partire dalla pianura meridionale in spostamento verso est/nord-est, dove potranno essere anche intensi. Le precipitazioni tenderanno poi temporaneamente ad esaurirsi nel primo pomeriggio; si attenuerà anche la bora. Sarà possibile anche qualche criticità al reticolo idrografico secondario, al sistema di drenaggio urbano, con allagamenti di interrati.