ULTIME NOTIZIE 12 FEBBRAIO 2026

Maltempo in Sardegna e Calabria, 320 interventi dei vigili del fuoco

Roma, 12 feb. (askanews) - Oltre 320 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore per il maltempo che ha interessato Sardegna e Calabria.

Nelle immagini le squadre a lavoro sull'isola dove violente raffiche di vento hanno colpito in particolare le province di Sassari e Nuoro: oltre 200 gli interventi effettuati per alberi pericolanti e dissesti statici.

Le criticità maggiori si sono riscontrate in Gallura, dove il vento ha divelto tetti e abbattuto alberi. Ad Arzachena i soccorritori sono intervenuti sulla SP14 per prestare assistenza a una persona rimasta bloccata sotto un albero caduto in strada. Una forte perturbazione ha investito anche la Calabria, con la provincia di Catanzaro tra le aree più colpite: i vigili del fuoco hanno portato a termine 120 interventi, concentrati principalmente sulla messa in sicurezza di elementi costruttivi e sulla rimozione di alberi caduti o pericolanti.

