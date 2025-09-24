ULTIME NOTIZIE 24 SETTEMBRE 2025

Maltempo, in Lombardia soccorse alcune famiglie bloccate e evacuazioni

Laglio (Como), 24 set. (askanews) - Per il maltempo che ha colpito la Lombardia nelle ultime 48 ore, sono stati oltre 750 gli interventi dei vigili del fuoco, con 390 uomini impegnati: il maggior numero delle operazioni nel Nord della regione, tra le province di Como, Monza Brianza e Varese. Notte intensa nel Comasco: sono state soccorse alcune famiglie bloccate in casa dall'acqua a Laglio ed evacuate precauzionalmente dalla loro abitazione 10 persone a Blevio-Nesso per una frana. Automobilisti in difficoltà sono stati soccorsi a Brienno, squadre impegnate per diversi smottamenti ad Argegno e Colonno. Un vortice autunnale dominerà la scena italiana per molti giorni, con piogge sparse e graduale calo termico e il maltempo continuerà a far paura a causa dei terreni ormai saturi d'acqua. Nelle prossime ore si prevedono rovesci, anche intensi e persistenti, su gran parte del fianco tirrenico, al Nord e in Sicilia; dal pomeriggio la spira più perturbata del ciclone colpirà ancora il Basso Tirreno, il Medio Adriatico e tutto il settentrione, specie Triveneto.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi