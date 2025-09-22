ULTIME NOTIZIE 22 SETTEMBRE 2025

Maltempo in Lombardia, oltre 70 interventi dei Vigili del fuoco

Milano, 22 set. (askanews) - Un'intensa ondata di maltempo ha colpito la Lombardia, con forti piogge che vanno avanti dalla notte con particolare intensità nelle province di Como, Monza e Varese, causando per lo più allagamenti e smottamenti.

Nelle immagini la frana che ha invaso la SP ex SS 583 in via Torno, tra Como e Blevio, coinvolgendo una vettura senza causare feriti ma rendendo necessaria la chiusura della strada.

Un'altra frana si è verificata lungo la SS344 in località Villaggio Montelago nel comune di Brusimpiano (VA), mentre a Lavena Ponte Tresa l'esondazione di un torrente ha causato criticità in via Ungheria e nelle strade limitrofe. La SS 340 Regina risulta interdetta al transito nel comune di Argegno per materiale sulla sede stradale.

A Turate (CO) i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista bloccato in un sottopasso allagato.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi