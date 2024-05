Milano, 16 mag. (askanews) - Una delle zone più colpite dal maltempo è l' hinterland Est di Milano tra i comuni di Gessate, Pozzuolo Martesana e Bellinzago Lombardo. Le strade sono state invase dall'acqua, centinaia gli interventi dei Vigili del Fuoco per portare soccorso a persone bloccate in case e auto. In questo video realizzato da una studentessa a Bellinzago Lombardo a bordo di un autobus si vede l'acqua che entra in abbondanza dalle porte del veicolo, bagnando i piedi dei passeggeri.