ULTIME NOTIZIE 21 GENNAIO 2026

Maltempo in Calabria e Isole: 1.650 interventi dei vigili del fuoco

Roma, 21 gen. (askanews) - Continua l'ondata di maltempo che dal 19 gennaio si è abbattuta su Calabria, Sardegna e Sicilia con intense precipitazioni e forte vento: 1.650 gli interventi dei vigili del fuoco in 3 giorni.

Il numero maggiore in Sicilia, più di 1.013 le operazioni svolte. Il dispositivo di soccorso di tutti i comandi della regione è stato potenziato con il raddoppio del personale in turno.

Nella tarda serata di ieri a Palermo i vigili del fuoco hanno evacuato da alcuni edifici 8 persone, 6 adulti e 2 bambini, a seguito delle forti mareggiate che hanno invaso i piani seminterrati. Nel video si vedono le operazioni nel porticciolo dell'Arenella (Palermo) per un'auto trascinata in acqua dalle onde e poi affondata; il proprietario del veicolo è riuscito a mettersi in salvo prima dell'inabissamento.

In Sardegna gli interventi si sono concentrati soprattutto nella zona orientale e meridionale dell'isola. A Sinnai, nel cagliaritano, sono state soccorse 2 donne, madre e figlia, in pericolo per l'ingrossamento di due corsi acqua. In Calabria le squadre sono impegnate su gran parte della Regione, in particolare sui territori ionici: effettuati 293 interventi.

