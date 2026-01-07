Maltempo in Albania, fango e detriti travolgono Argirocastro

Argirocastro (Albania), 7 gen. (askanews) - Forti piogge hanno provocato colate di fango e detriti che hanno attraversato le strade di Argirocastro, nel sud dell'Albania, danneggiando automobili e vetrine dei negozi.

L'Albania, come il resto dei Balcani, è interessata da diversi giorni da una fase di maltempo caratterizzata da piogge intense e nevicate. In varie zone i fiumi sono esondati, causando allagamenti e disagi.

Migliaia di abitazioni nella regione sono rimaste senza elettricità o acqua potabile. Diverse località hanno dichiarato lo stato di emergenza.