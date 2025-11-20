ULTIME NOTIZIE 20 NOVEMBRE 2025

Maltempo, Fedriga (Fvg): impressionato, tutti rimboccati maniche

Bologna, 20 nov. (askanews) - "Sono impressionato ogni volta dalla mia gente" per la reazione al maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia, con volontari e cittadini che si sono subito messi al lavoro per ripulire. Lo ha affermato il presidente della Regione e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a margine del convegno "In città" organizzato da Confcommercio a Bologna.

"Devo ringraziare i tanti volontari che si sono messi a disposizione - ha dichiarato Fedriga -. Ventiquattro ore dopo sono andato a fare il sopralluogo e a Cormons di fatto era già quasi tutto pulito e a Romans d'Isonzo stavano continuando a lavorare. E' stata una reazione pazzesca, nessuno ha pianto, tutti si sono rimboccati le maniche".

"La situazione è molto difficile perché ci sarà un impatto economico importante - ha proseguito il presidente -. Noi come Regione già nella prossima legge di bilancio interverremo per supportare cittadini e imprese e ovviamente i comuni e chiederemo un supporto anche a livello nazionale".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi