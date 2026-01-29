Maltempo, Ciriani: speculazioni politiche fuori luogo

Roma, 29 gen. (askanews) - "Il governo ha immediatamente dato la disponibilità a riferire sulle due richieste dei gruppi di maggioranza e opposizione, quindi per quanto riguarda il ministro Musumeci sugli eventi meteo in Sicilia e per quanto riguarda il ministro Piantedosi sulla presenza della polizia americana Ice in Italia": lo afferma il ministro per i Rapporti con il parlamento, Luca Ciriani, al termine della capigruppo a Palazzo Madama, conversando con i cronisti.

"Le due informative si faranno mercoledì mattina alternativamente tra Camera e Senato. Questa è la dimostrazione che il governo è sempre pronto e disponibile, come è giusto che sia, a dare massima voce al Parlamento" ha aggiunto.

"Quando c'è una grande emergenza come questa, di solito le forze politiche si uniscono per trovare delle risposte insieme ai problemi della gente, invece assisto a speculazioni politiche che secondo me sono del tutto fuori luogo" ha detto ancora Ciriani.