Maltempo Centro-Sud, proseguono ricerche dopo crollo ponte sulla SS16

Roma, 3 apr. (askanews) - Prosegue a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, nel Molise, l'intervento dei Vigili del fuoco dopo il crollo parziale del ponte sulla SS16. Nelle immagini squadre ordinarie, sommozzatori e soccorritori fluviali pianificano le operazioni di ricerca, mentre, secondo la Procura di Larino, un'automobile sarebbe stata coinvolta nel crollo

del ponte sul fiume Trigno.

Prosegue inoltre senza sosta l'impegno dei vigili del fuoco nelle regioni colpite dall'ondata di maltempo degli ultimi tre giorni: il bilancio complessivo delle operazioni portate a termine ammonta a oltre 1.400 interventi, di cui 656 in Abruzzo, 476 in Puglia e 299 in Molise. Attualmente, tra squadre locali e rinforzi giunti da altre regioni, sono 625 i vigili del fuoco al lavoro, supportati da 208 mezzi, tra cui veicoli speciali, motopompe e mezzi anfibi.