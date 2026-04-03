Maltempo Centro-Sud Italia: 1.000 interventi dei Vigili del fuoco

Teramo, 3 apr. (askanews) - Continua la forte ondata di maltempo con pioggia, neve e vento che sta interessando le regioni Abruzzo, Molise e Puglia.

Ieri il crollo del ponte sul fiume Trigno, tra Molise e Abruzzo, nel territorio di Montenero di Bisaccia. Inizialmente sembrava non ci fosse nessuno durante il cedimento, ma in seguito è stato rilevato che potrebbe essere coinvolta una automobile, sono in corso le operazioni di ricerca.

Sono oltre 1.000 gli interventi effettuati dagli oltre 600 Vigili del fuoco operativi nelle zone colpite dal maltempo nel Centro e Sud Italia, con 213 automezzi per il soccorso.

Nelle immagini delle operazioni in provincia di Teramo, dove un grosso albero è caduto in mezzo alla strada.