ULTIME NOTIZIE 04 APRILE 2026

Maltempo Campobasso, prosegue la ricerca del disperso nel fiume Trigno

Montenero di Bisaccia, 4 apr. (askanews) - Proseguono le complesse ricerche del disperso a seguito del crollo parziale del ponte su SS16, a Montenero di Bisaccia, i vigili del fuoco in azione con droni, elicottero, squadre ordinarie e fluviali che perlustrano le sponde del Trigno. Non ci sono notizie di Domenico Racanati che sarebbe disperso nel crollo del ponte sul fiume Trigno, anche se è stata trovata la targa della sua auto.

Anas (Gruppo FS Italiane) ha precisato, il 3 aprile, che, "a seguito delle eccezionali condizioni meteo che hanno interessato il territorio tra Abruzzo e Molise, già la sera di mercoledì 1° aprile, a partire dalle ore 19:00, era stata disposta e attuata la chiusura al traffico del tratto della strada statale 16 'Adriatica' in corrispondenza del viadotto Trigno. Il provvedimento è stato deciso in sede di comitato presso la Prefettura di Campobasso con la partecipazione di Anas, dei membri della Protezione civile, della Provincia, dei Comuni e degli altri enti interessati".

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