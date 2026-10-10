ULTIME NOTIZIE 10 OTTOBRE 2026

Maltempo a Napoli, 150 interventi Vigili del fuoco per le forti piogge

Napoli, 10 ott. (askanews) - Prosegue l'impegno dei vigili del fuoco di Napoli per fronteggiare le conseguenze dell'ondata di maltempo che sta interessando l'intero territorio provinciale: 150 gli interventi già portati a termine dalle squadre, concentrati prevalentemente su allagamenti, danni d'acqua e dissesti statici.

A causa delle intense precipitazioni, una frana in via Fedro, nella zona di Mergellina, ha reso necessaria l'evacuazione a scopo precauzionale di 3 appartamenti. Sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e di alcuni alberi pericolanti che minacciavano la linea ferroviaria della vicina stazione metropolitana.

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