ULTIME NOTIZIE 18 MARZO 2026

Maltempo a Messina, si stacca una frana a Savoca: strada interrotta

Messina, 18 mar. (askanews) - Dal tardo pomeriggio di ieri una frana ha investito una strada nel comune di Savoca (ME) a causa delle forti piogge: la massa di fango e detriti ha travolto un furgone che, dai primi accertamenti, risultava vuoto. Per escludere la presenza di possibili persone coinvolte, sono stati attivati il team cinofilo e il nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale), con escavatori per la rimozione dei detriti. Intervento in corso dei vigili del fuoco di Messina ed Enna per riaprire la strada interrotta.

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