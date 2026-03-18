Maltempo a Messina, si stacca una frana a Savoca: strada interrotta

Messina, 18 mar. (askanews) - Dal tardo pomeriggio di ieri una frana ha investito una strada nel comune di Savoca (ME) a causa delle forti piogge: la massa di fango e detriti ha travolto un furgone che, dai primi accertamenti, risultava vuoto. Per escludere la presenza di possibili persone coinvolte, sono stati attivati il team cinofilo e il nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale), con escavatori per la rimozione dei detriti. Intervento in corso dei vigili del fuoco di Messina ed Enna per riaprire la strada interrotta.