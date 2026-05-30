Malta al voto: il Labour Abela favorito sul partito di Metsola

La Valletta, 30 mag. (askanews) - Malta vota nel segno della continuità. I cittadini maltesi vanno alle urne per decidere se procedere in continuità con il Partito Laburista, al governo da 13 anni, oppure dare fiducia all'opposizione conservatrice, guidata da Alex Borg. Il favorito è il primo ministro uscente del Partito Laburista, Robert Abela, che dovrebbe essere confermato alla leadership dell'isola mediterranea, dopo aver indetto in anticipo le elezioni per dare allo Stato la necessaria "stabilità" in un contesto di turbolenza geopolitica.

Poco più di un mese fa, il primo ministro Abela ha indetto elezioni anticipate, richiedendo al popolo maltese una rinnovata fiducia "per progredire con stabilità". Una decisione che ha accorciato la legislatura di 9 mesi. Lanciando la sua campagna elettorale, Abela ha evidenziato come il suo governo offriva certezze, stabilità e tranquillità. Era l'unica forza politica con idee innovative, esperienza e credibilità per migliorare e semplificare la vita delle persone nonostante i tempi difficili.

"Non solo garantiremo la stabilità dei prezzi e la crescita economica, ma proporremo anche nuovi piani ambiziosi, ma realistici e sostenibili per il futuro, basati sui suggerimenti che ci avete dato voi, il popolo. I vostri sogni sono il nostro progetto", ha indicato il leader laburista maltese, sottolineando come i laburisti si concentreranno sul "benessere" dei maltesi.

Alex Borg, leader del Partito Nazionalista di centro-destra di cui la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola è un esponente di spicco, ha presentato il proprio partito come il "partito del futuro", incentrando la sua campagna elettorale sul cambiamento e sulla capacità del partito di essere "pronto" a governare l'isola mediterranea.

"Non siamo venuti da voi con paura; non siamo venuti intimiditi. Siamo venuti con idee, visione, proposte e coraggio. Non abbiamo parlato del passato; abbiamo parlato del nostro splendido futuro, del futuro dei nostri giovani che vogliono vedere realizzato il loro potenziale, costruire una famiglia e condurre una vita di alta qualità", ha dichiarato Borg, chiudendo la propria campagna elettorale.

La campagna elettorale, conclusasi giovedì sera, ha visto le due fazioni politiche confrontarsi in location gremite, con famosi Dj internazionali a movimentare i comizi.

Secondo quanto esposto dal giornale europeo Politico, il Partito Laburista dovrebbe confermarsi alla guida del Paese, con l'ultimo sondaggio, del 24 maggio, che attesta Abela al 53%, mentre Borg insegue al 43%.