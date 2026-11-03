Malkovich, migliore attore a Venezia, al cinema con "Wild Horse Nine"

Roma, 3 nov. (askanews) - Arriva nei cinema italiani il 5 novembre "Wild Horse Nine", il nuovo film di Martin McDonagh presentato alla Mostra di Venezia, dove John Malkovich ha vinto la Coppa Volpi come miglior attore. Il film è ambientato poco prima del colpo di Stato in Cile del 1973. Due agenti della CIA, interpretati da Malkovich e Sam Rockwell, vengono inviati nell'Isola di Pasqua. Lì i due partner di lunga data si confrontano con il proprio passato oscuro e le cospirazioni del presente.

I due sono veterani della CIA, le loro carriere si sono svolte all'ombra della politica della Guerra Fredda, la loro amicizia è plasmata da segreti, lealtà, moralità compromessa. Chris, il personaggio di Malkovich, ha trascorso decenni ad operare in segreto, affronta il senso di colpa e il dilemma etico.

John Malkovic a proposito di questa esperienza ha raccontato: "Martin ha scritto una sceneggiatura fantastica, molto divertente ma anche precisa, che rende molto bene la relazione tra i due personaggi. A tratti sembrano una vecchia coppia che litiga su tutto, ma poi ci sono eventi molto traumatici nella storia di due Paesi. Credo che quando scrivi una cosa così bene permetti alle persone di riflettere su certe cose".