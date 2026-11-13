Maldive inconsuete, l'atollo con un ristorante sull'albero a km zero

Milano, 13 nov. (askanews) - Situato nell'atollo di Haa Alifu, JA Manafaru gode di una posizione riservata, circondata dall'Oceano Indiano, e offre ampie vedute, spiagge incontaminate e una sensazione di spazio oggi più che mai ricercata. Antichi alberi banyan, una vegetazione rigogliosa, giardini di corallo naturali e lagune limpide abbracciano l'isola, mentre le acque circostanti offrono accesso ad alcuni dei siti più interessanti della regione per le immersioni e lo snorkeling.

L'idea di benessere si declina non soltanto massaggi, ma anche in una cucina a km zero, come ci racconta il general manager Roberto Garrone che abbiamo incontrato a Milano. "Non si parla solo di acqua, di massaggi, nel nostro resort, ma di un'esperienza unica. Si parla di Kuri, il nostro tree house. Cosa vuol dire? È un ristorante fatto sull'albero, il Banyan Tree, di 100 anni, che abbiamo nel centro del resort", dice.

Garrone ricorda che l'executive chef di Kuri, unico executive chef nelle Maldive maldiviano, è da oltre 20 anni attivo nel resort, come anche chi si occupa della coltivazione delle spezie, il giardiniere Tomato, quasi leggendario nella struttura.

Presso la struttura Calm Spa Sanctuary propone un approccio olistico che combina tradizioni ayurvediche, pratiche di benessere maldiviane e asiatiche. Immersa nella natura, la spa dispone di 10 ville dedicate ai trattamenti e si apre verso Ananda, uno spazio di quiete all'ombra di un grande banyan, ideale per meditazione, yoga e momenti di riconnessione.