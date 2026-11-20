Roma, 20 nov. (askanews) - "Penso che questo progetto sia molto importante, anche per quelle
aree interne che non hanno servizi sviluppati. Una maggiore
consapevolezza del paziente aiuta a non sottovalutare i primi
sintomi e facilita l'invio allo specialista da parte dei medici
di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Ci vuole
l'alleanza di tutti, perché la patologia cronica impatta anche
sulle famiglie e serve investire in prevenzione. In legge di
bilancio discuteremo sulle priorità del sistema sanitario, ma per
me resta fermo che le regioni devono avere risorse sufficienti,
attraverso la necessaria capienza del fondo sanitario. Ad ogni
modo, tra i punti fermi posti nell'attuale legislatura, c'è il
riconoscimento a livello di policy del contributo delle
associazioni ai sistemi di cura. Questo perché ci sono aspetti
non sanitari che fanno enorme differenza e, se trascurati,
possono compromettere l'aderenza terapeutica" . Lo ha detto
l'onorevole Ilenia Malavasi (PD), Commissione Affari sociali, a
The Watcher Talk Salute, format di Urania News.