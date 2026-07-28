Malagò: Roberto Mancini nuovo commissario tecnico della nazionale

Milano, 28 lug. (askanews) – Roberto Mancini sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale. Lo ha annunciato il presidente della Figc Giovanni Malagò al Consiglio federale riunito a Roma. Per il tecnico marchigiano si tratterebbe di un ritorno sulla panchina azzurra dopo la prima esperienza dal 2018 al 2023. Un ciclo culminato con la vittoria dell’Europeo nel 2021 a Wembley contro l’Inghilterra, preceduto dal record di 37 partite consecutive senza sconfitte, ma chiuso anche con la mancata qualificazione ai Mondiali del Qatar.

Il ritorno di Mancini arriva però dopo un addio che aveva fatto molto discutere. Nell’agosto 2023 il tecnico si dimise a sorpresa per accettare la guida della nazionale dell’Arabia Saudita, una scelta che provocò forti polemiche e incrinò i rapporti con la Federazione e con una parte dei tifosi.

La sua nomina arriva inoltre al termine di ore convulse per il calcio italiano. La candidatura di Andrea Pirlo è infatti tramontata dopo le polemiche legate ai suoi rapporti con la società russa di scommesse Fonbet, una vicenda che ha portato anche alle dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai vertici del Club Italia. Ora spetterà di nuovo a Mancini provare a rilanciare una Nazionale chiamata a ritrovare risultati e stabilità dopo una delle fasi più turbolente della sua storia recente.