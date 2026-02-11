Malagò: ci guardano da tutto il mondo, continuare a fare bene

Milano, 11 feb. (askanews) - Il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò è stato in Val di Fiemme per incontrare e conoscere i volontari trentini che stanno lavorando alle Olimpiadi invernali e ha ricevuto il Re di Svezia, Carlo XVI Gustavo, che ha assistito anche alla gara dello sci di fondo.

"Qui siamo solo praticamente all'inizio di questa avventura e ogni giorno sappiamo che comunque siamo giustamente sotto pressione, giustamente con una grande lente che ci guarda da tutte le parti del mondo per fare bene, per continuare a fare bene".

Malagò si è complimentato con tutti per il grande lavoro che stanno facendo: "Grandi Olimpiadi anche in Val di Fiemme, ma non avevamo dubbi. Questo è un marchio, un brand di garanzia, di successo assoluto. Non a caso abbiamo fortissimamente desiderato che fosse protagonista del programma olimpico".