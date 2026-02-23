Malagò: Cerimonia di chiusura elegante, parlato anche ai giovani

Milano, 23 feb. (askanews) - "Una cerimonia secondo me pulita, nel senso proprio di elegante, in cui abbiamo raccontato sia un po' di cose storiche artistiche del nostro Paese, attorno a quello scenario, ma anche divertenti, soprattutto rivolte ai giovani. Da sempre mi ha stupito un dato: due italiani su tre hanno seguito le Olimpiadi e di quelli quasi due terzi, a cominciare dalla cerimonia di apertura, tra 15 e 24 anni. Voi sapete che in genere i giovani non sono grandissimi appassionati delle televisioni, invece abbiamo fatto numeri record di visualizzazioni sul digitale, poi questi complimenti incredibili che ci ha fatto CIO, che dice che abbiamo aperto una nuova strada anche per avere, adesso non voglio dire, un futuro certo per le edizioni invernali. C'erano gli aspetti del climate change, una serie di problematiche, i costi, le venue e invece abbiamo segnato un percorso che secondo me poi non deve essere necessariamente uguale, però similare che da molte prospettive, io penso anche da conoscitore di questo mondo e da membro del CIO, che può anche in qualche modo essere per certi versi adattato alle edizioni estive, per cui questa emozione poi è diventata anche un'eredità, se vuoi, morale, ma anche concreta, materiale". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, a margine di un evento di Allianz dedicato alle Paralimpiadi che si aprono il 6 marzo prossimo.