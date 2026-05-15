ULTIME NOTIZIE 15 MAGGIO 2026

Maiorino: intollerabile Italia così bassa in classifica diritti Lgbtq

Roma, 15 mag. (askanews) - "Questi temi sono presenti già in tutti i programmi dei partiti del campo progressista. Spero abbiano uno spazio avanzato e piuttosto ampio, perché è intollerabile che l'Italia sia ancora così in basso nelle classifiche che rilevano i diritti delle persone Lgbtq in particolare. È ora di dare uno slancio a questo Paese e farlo entrare con onore nel consesso dei paesi occidentali: lo ha affermato la senatrice Alessandra Maiorino (M5S), a margine del convegno "Verso il 17 maggio: dati, urgenze e prospettive politiche sui temi Lgbtqia+", sulla Giornata internazionale contro l'Omolesbobitransfobia, al Centro Congressi Frentani.

I tribunali hanno supplito a quello che la politica non ha fatto, dicono le associazioni.

"La politica ha perso la capacità di spingere e adeguarsi alle novità della società, sembra arrancare sempre un po', è un trend che andrebbe invertito, nel campo dei diritti succede con particolare frequenza, il nostro impegno su questo deve essere molto forte", ha aggiunto.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi