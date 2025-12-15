ULTIME NOTIZIE 15 DICEMBRE 2025

Mai mangiata una begonia? Degustazione di fiori a Trastevere

Roma, 15 dic. (askanews) - Mai provata una begonia? Non tutti ma, alcuni fiori si possono mangiare e l'effetto può essere molteplice. Dipende dalla specie. C'è la lippia dulcis, una pianta originaria del centro e sud America: si ha percezione di mangiare una caramella assaggiandola; c'è la begonia, un po' croccantina, un po' acidula, che sa di limone e c'è la daria, che fa parte della stessa famiglia del carciofo.

Quella però più sorprendente è la cmella (o Acmella oleracea) anche conosciuta come "fiore elettrico", Margherita elettrica, Crescione del Brasile o Fiore del curaro, che offre una scossa sulla lingua perché contiene un anestetico naturale. A raccontarle è Nature Concrete, progetto nato a Frascati, alle porte di Roma e presentato a Roma a Trastevere Roma - UNA Esperienze. In particolare Amélie Cheliout, anima botanica del progetto, e Michelangelo Ciuccoli, gastronomo, definiti "due giovani visionari" dalla stampa specializzata.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi