Mahmood in passerella a Parigi esegue un suo brano inedito

Parigi, 23 gen. (askanews) - Mahmood, presente oggi alla sfilata di Willy Chavarria a Parigi, si è esibito in passerella con un suo brano inedito che sarà contenuto nel suo prossimo album. Il titolo del brano non è ancora stato svelato. Oltre che a cantare, Mahmood si è improvvisato anche nel ruolo di barista.

La collezione FW26 di Willy Chavarria, intitolata Eterno, è stata un vero e proprio living film con una narrazione che unisce moda, musica, teatro e cinema.

Mahmood ha così confermato la sua vocazione a essere una star internazionale, capace di fondere musica e moda in un linguaggio unico che supera i confini culturali e stilistici.